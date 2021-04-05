DÔEN Is Hiring A Designer (Outerwear and Bottoms) In Los Angeles
DÔEN IS A LOS ANGELES-BASED LINE INSPIRED BY VINTAGE DESIGNS AND A NOSTALGIA FOR THE CALIFORNIA OF PAST DECADES. DRIVEN BY THE SHARED DESIRE TO MAKE ELEVATED YET WEARABLE PIECES FOR THE EVERYDAY, WE STRIVE TO BRING MORE THAN A BOUTIQUE SHOPPING EXPERIENCE TO YOU BUT TO USE DÔEN TO CONNECT WITH OUR CUSTOMERS, BUILD AN OPEN COMMUNITY, AND FOSTER RELATIONSHIPS WITH THE INSPIRING INDIVIDUALS WHO WEAR OUR CLOTHES THROUGHOUT THEIR LIVES. AS A WOMEN-OWNED COMPANY, A CORNERSTONE OF THE DÔEN BRAND MISSION IS SUPPORTING WOMEN IN THE WORKPLACE AND IN THE SUPPLY CHAIN; WE DO THIS BY CHOOSING DOMESTIC AND OVERSEAS MANUFACTURERS WHO SHARE OUR VALUES AND COMMITMENT OF GENDER AND SOCIAL EQUALITY AS WELL AS GIVING BACK BY PARTNERING WITH FOUNDATIONS THAT DIRECTLY BENEFIT THEIR EMPLOYEES AND SURROUNDING COMMUNITY. WE CELEBRATE INCLUSIVITY, EQUITY, REPRESENTATION, AND BELONGING IN THE WORKPLACE, AND STRONGLY ENCOURAGE CANDIDATES WHO IDENTIFY AS PEOPLE OF COLOR, PEOPLE WITH DISABILITIES, LGBTQ+, AND/OR GENDER NON-CONFORMING TO APPLY.
DESIGNER (OUTERWEAR/BOTTOMS)
RESPONSIBILITIES:
- SUPPORT CCO IN DAY-TO-DAY FUNCTIONS SPECIFICALLY RELATED TO DESIGN
- CREATE AND VISUALIZE NEW DESIGNS THROUGH HAND SKETCHING AND CAD
- SUPPORT NEW DESIGNS WITH RESEARCH MATERIALS FOR SHAPE, SILHOUETTE, MATERIALS
- DESIGN UPDATES TO EXISTING STYLES BASED ON SELLING HISTORY AND MERCHANDISING
- RESEARCH AND PRESENT NEW CONCEPTS FOR EACH COLLECTION
- COLLABORATE WITH THE DESIGN TEAM TO DEVELOP THE COLLECTION FROM CONCEPT THROUGH SKETCH BASED ON RESEARCH
- RESEARCH AND ANALYZE CURRENT FASHION TRENDS AND UNDERSTANDING HOW THAT RELATES TO THE DOEN CUSTOMER
- COLLABORATE WITH THE TECH TEAM TO HANDOFF APPROVED SKETCHES
- ATTEND WEEKLY FITTINGS TO PERFECT THE FIT OF ALL STYLES
- REVISE SKETCHES AFTER THE FITTING WITH NOTES FROM THE CCO
- ASSIST THE DESIGN TEAM IN TREND RESEARCH, COLORS, FABRICS & TRIMS
- ASSIST THE DESIGN TEAM WITH COMMUNICATING TO VENDORS ON DESIGN ISSUES
- PREPARE FOR DESIGN MEETINGS TO PRESENT DESIGN IDEAS TO THE CCO
- BUILD AND MAINTAIN STRONG CROSS-FUNCTIONAL RELATIONSHIPS WITH DESIGN, TECH, AND PRODUCTION IN REGARD TO CHANGES/ DISCREPANCIES/ APPROVALS ETC.
QUALIFICATIONS:
- 4 PLUS YEARS DESIGN EXPERIENCE (PREFERABLY IN TAILORING)
- ABILITY TO HAND SKETCH FLATS AND CONSTRUCTION DETAILS, AS WELL AS KNOWLEDGE OF CAD
- COMPUTER PROFICIENCY WITH MICROSOFT OFFICE, INCLUDING EXCEL
- COLLEGE DEGREE IN FASHION DESIGN & ART PREFERRED
- GOOD KNOWLEDGE OF GARMENT CONSTRUCTION
- STRONG ADOBE CREATIVE SUITE SKILLS, INCLUDING ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP AND INDESIGN
- STRONG APPRECIATION AND KNOWLEDGE OF COLOR AND FASHION, FROM VINTAGE TO DESIGNER
- STRONG PLANNING AND ORGANIZATIONAL SKILLS WITH A SENSE OF PRIORITY FOR DEADLINES AND ATTENTION TO DETAIL
- EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS
- FLEXIBLE AND ADAPTABLE IN A RAPIDLY GROWING COMPANY
IN OUR HIRING, WE ARE ACTIVELY SEEKING CANDIDATES WITH A COMMITMENT TO ANTI-RACISM, AND WITH SKILLS TO ADVANCE EQUITY, INCLUSION, AND RACIAL JUSTICE IN THEIR WORK. YOU’LL BE JOINING A COMPANY THAT IS INCLUSIVE AND CELEBRATES MULTIPLE APPROACHES AND VIEWS AS WE BELIEVE DIVERSITY DRIVES CREATIVITY AND GROWTH. WE WORK HARD TO FOSTER A CULTURE OF HONESTY, INTEGRITY AND COLLABORATION WHERE GROWTH IS NOT ONLY ENCOURAGED BUT EXPECTED.
PLEASE SEND YOUR RESUME AND PORTFOLIO TO CAREERS@SHOPDOEN.COM