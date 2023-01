Christian Dior's Spring 2023 Haute Couture Collection Is Inspired by Josephine Baker

Photo: Imaxtree

Dior unveiled its latest haute couture collection by Maria Graziai Chiuri, inspired by Josephine Baker.

Through a mostly black and white color palette — save for some silver and muted green — the Spring 2023 line highlights the craftsmanship of the house's atelier through construction: blazers with sharp shoulder pads, corseted dresses, cinched overcoats. As always, Chiuri imbues the collection with touches of femininity, expressed through floral appliqués on a sheer top, puffed sleeves on a dainty cardigan and playful tassels swinging at the hem of a full skirt.

A long black silk cady dress and a purple velvet gown feel reminiscent of Baker's style and the era she lived in, as did the glam on all the models. The house also paid homage to the performer with the set, which featured artwork created by Mickalene Thomas using images of Baker.

Many celebrities — including brand ambassador Yara Shahidi, Anya-Taylor Joy and Jisoo of Blackpink — were in attendance. The star-filled front row aso included Rachel Zegler, Kirsten Dunst and Elizabeth Debicki.

See the full Christian Dior Haute Couture Spring 2023 collection in the gallery below.

Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023. Photo: Imaxtree Christian Dior Haute Couture Spring 2023.

Want the latest fashion industry news first? Sign up for our daily newsletter.